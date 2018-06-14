В «Нафтогазе» рассказали о необратимых последствиях «Северного потока — 2»

Директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» приведёт к необратимым последствиям в Европе.

«Теперь мы говорим: реализация проекта «Северный поток — 2» нарушает европейское законодательство и приведёт к необратимым последствиям и постепенно разрушит конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа «Газпрома», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

Также Витренко раскритиковал власти Германии за их позицию по газовому спору между Россией и Украиной в 2009 году.

По его словам, Берлин давил на Киев, чтобы он подписал договор с Москвой в 2009 году.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука связал «Северный поток - 2» с угрозой европейской цивилизации .