В «Нафтогазе» рассказали о необратимых последствиях «Северного потока — 2»
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«Теперь мы говорим: реализация проекта «Северный поток — 2» нарушает европейское законодательство и приведёт к необратимым последствиям и постепенно разрушит конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа «Газпрома», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.
Также Витренко раскритиковал власти Германии за их позицию по газовому спору между Россией и Украиной в 2009 году.
По его словам, Берлин давил на Киев, чтобы он подписал договор с Москвой в 2009 году.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука связал «Северный поток - 2» с угрозой европейской цивилизации .