Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о необратимых последствиях «Северного потока — 2»
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«В «Нафтогазе» сейчас боятся потерять свои доходы от транзита. Там система заточена и на обеспечение собственных потребителей, значит, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Придётся всё серьёзно переделывать и модернизировать, а денег нет. Так что они просто опасаются за свою судьбу. В отношении европейской системы это всё выглядит совершенно странно. Проект «Северный поток — 2» реализует не только «Газпром», но и ряд европейских компаний, которые как раз и заинтересованы в повышении надёжности поставок. А украинская газотранспортная система находится в плачевном состоянии, Европа не хочет связываться с таким источником», — сказал Правосудов.
Ранее директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» приведёт к необратимым последствиям на газовом рынке Европы.
По его словам, строительство газопровода нарушает европейское законодательство.