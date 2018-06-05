«Корпоративный шантаж»: к чему может привести арест голландских активов «Газпрома» в пользу «Нафтогаза»

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд в соответствии с решением Стокгольмского суда. Об этом сообщили в украинской компании. В «Газпроме», в свою очередь, заявили, что не получали официальных уведомлений. По оценке экспертов, меры, принимаемые «Нафтогазом», не дадут немедленных результатов, так как российская сторона уже обжаловала решение Стокгольма и её ходатайства находятся на рассмотрении. Кроме того, по мнению специалистов, помешать строительству «Северного потока — 2» Киеву не удастся, так как в проекте заинтересованы многие зарубежные страны.

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил её ходатайство в отношении «Газпрома», и начала арест долей российской организации в голландских дочерних компаниях.

«Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — говорится в сообщении украинской компании в Twitter.

Суд арештував голландські активи Газпрому для виплати Нафтогазу 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу pic.twitter.com/kIsGyoZXtQ — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 5, 2018

Позже «Нафтогаз» выпустил официальный пресс-релиз, в котором также сообщается, что судебные исполнители «проводят действия», чтобы заморозить активы российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Соответствующие ходатайства украинская сторона подала на прошлой неделе.

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако всё это никак не повлияет на арест», — уверены в «Нафтогазе».

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев

РИА Новости

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По словам главы украинской компании Андрея Коболева, будут использованы «все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от «Газпрома» присуждённую сумму».

В «Газпроме» при этом заявили, что осведомлены о действиях «Нафтогаза», которые проводит украинская компания по принудительному исполнению решения арбитражного суда Стокгольма, но никаких официальных уведомлений не получали.

«На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в «Газпром» ни от кого не поступали. «Газпром» будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», — отмечается в сообщении.

«Неприятно, но это не катастрофа»

Под удар могла попасть дочерняя компания «Газпрома», которая называется South Stream Transport B.V, предположил в беседе с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, это проектная компания для морской части «Турецкого потока». Но её активы, скорее всего, не арестованы, а заморожены.

«Эти активы нельзя продавать, «Газпром» не может их перепродать другой компании. Но это не значит, что заблокированы транзакции по этим счетам, поэтому невозможно проведение операций с этой компанией, — это неправильно. Строительство морской части «Турецкого потока» может продолжаться, потому что, скорее всего, сами счета не заблокированы. Это, конечно, неприятно, но это не катастрофа», — подчеркнул он.

Как отмечает Митрахович, активы могут быть заморожены на долгое время, что даёт возможность подавать апелляции. По его оценке, строительство «Турецкого потока» всё равно продолжится. Похожая ситуация и с долями «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Эксперт отметил, что, прежде чем делать громкие заявления, «Нафтогазу» нужно вспомнить, что «Северные поток» — это международный проект.

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Reuters

«Есть ещё такая проблема для Украины в компании Nord Stream AG: «Газпром» не единственный акционер. Это вообще опасная история, нельзя сильно давить из-за иностранных акционеров. В компании Nord Stream 2 AG «Газпром» — единственный акционер, но находится в правовой ситуации, которая называется «залог», но там тоже нельзя просто так взять и отдать Украине акции, на которые должны претендовать ещё и компании Западной Европы», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что заморозка активов не поможет Киеву получить деньги на руки.

«Украина хочет нарушить работу «Северного потока», нарушить работу компаний «Турецкого потока», но если она получит эти акции (гипотетически), то что же, она будет достраивать их? Это абсурдно. Либо «Газпром» подаст апелляцию и будет как-то разворачивать процесс в обратную сторону или в крайнем случае просто заплатит деньги — эти $2,6 млрд», — заключил Митрахович.

Спор не окончен

«Газпром» сможет ответить Украине, когда будет ответ по обжалованию решения суда Стокгольма, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Газпром» ничем особо ответить не может, потому что обжалование пока ещё идёт. Этот процесс не завершён, до завершения процесса у «Газпрома» нет альтернативного решения», — пояснил эксперт.

Украинская же сторона, по мнению Пикина, сейчас, скорее всего, будет пытаться «выбить деньги», потому что просто арест активов не означает автоматическое получение запрашиваемой суммы.

«Нафтогаз», имея на руках решение Стокгольмского суда, обратился в суды соответствующих юрисдикций, и сейчас у него задача получить быстрое решение об аресте данных активов. Дальше начнётся корпоративный шантаж, чтобы «Газпром» заплатил за эти активы», — пояснил RT эксперт.

Газовые баталии

Напомним, Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около $2,6 млрд компенсации за недопоставку газа.

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Российская сторона заявила, что эти решения в конечном счёте не в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов.

В конце мая президент Украины Пётр Порошенко сообщил о начале процесса принудительного взыскания $2,6 млрд с «Газпрома» — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. При этом главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о намерении получить денежную компенсацию в течение года. 30 мая приставы пришли в офис Nord Stream AG 2 в Швейцарии. В компании подтвердили, что получили постановление судебных исполнителей о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания средств с «Газпрома».