В «Нафтогазе» рассказали о действиях по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

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В компании «Нафтогаз» заявили, что судебные исполнители проводят действия по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
В «Нафтогазе» рассказали о действиях по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
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Об этом говорится в заявлении «Нафтогаза».

«Нафтогаз» также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли «Газпрома» в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Швейцарский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза», и судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы», — отмечается в сообщении.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко не исключил возможности взыскания с компании «Газпром» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

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