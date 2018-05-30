Эксперт прокомментировал заявление «Газпрома» о защите своих прав в деле с «Нафтогазом»

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Анна Лушникова
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT прокомментировал желание «Газпрома» защищать свои права в соответствии с законом в связи с взысканием с него «Нафтогазом» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Эксперт прокомментировал заявление «Газпрома» о защите своих прав в деле с «Нафтогазом»
  • © Global Look Press

«Позиция «Газпрома» сейчас будет заключаться в том, что сам судебный процесс в Стокгольмском арбитраже ещё не закончен. «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольма и доказывает, что процедуры при рассмотрении его спора с «Нафтогазом» были очень сильно нарушены и у него есть ряд аргументов для того, чтобы обратиться в верховный суд Швеции и отменить принятое решение. Далее он будет указывать на то, что иски «Нафтогаза» по поводу ареста акций в «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» направлены на блокировку работу этих предприятий, а не на возврат денег. Значит, «Нафтогаз» злоупотребляет своими полномочиями истца», — сказал он.

Юшков также отметил, что меры по отношению к «Газпрому» на время судебного процесса могут ограничиться заморозкой денежных средств.

Ранее «Газпром» подтвердил, что компания «Нафтогаз» начала предпринимать в Швейцарии действия по принудительному взысканию долга по решению арбитража.

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