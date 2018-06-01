Эксперт назвал глупостью возможное предложение «Нафтогаза» повысить тариф на транзит газа

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что компания «Нафтогаз Украины» может предложить сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020—2028 годах примерно на нынешнем уровне, если «Газпром» согласится на прокачку 110 млрд кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018—2019 годах на треть — совокупно на $2,3 млрд.

«Это откровенная глупость. Надо быть абсолютно невменяемым, чтобы предлагать такое в существующем контексте. Никто и никогда не будет прокачивать через территорию Украины 110 млрд кубов газа. Это закончилось в 2011 году с запуском первой нитки «Северного потока». У них нет никаких рычагов влияния, никакой возможности и поддержки ни у кого в мире, чтобы подобную вещь протолкнуть», — сказал он.

Фролов добавил, что «Газпрому» невыгодно подобное предложение.

«Украинский маршрут сейчас является самым дорогим для «Газпрома» как с точки зрения тарифа, который компания платит, так и с точки зрения сопутствующих затрат, поскольку это самый длинный коридор для поставки газа западноевропейским потребителям. Прокачивать по северному маршруту просто-напросто ближе и эффективнее», — подчеркнул эксперт.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко направил ряд предложений зампреду правления «Газпрома» Александру Медведеву.