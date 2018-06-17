«Истерика киевских властей»: в Раде назвали «Северный поток — 2» «российским оружием в Берлине»

Заявления украинских политиков о «Северном потоке — 2» как оружии в руках Москвы — не более чем «истерика власть имущих», на которую не стоит обращать внимания. Такого мнения придерживаются в Госдуме. Там не исключили, что Киев боится потерять не только прибыль от транзита газа, но и важный рычаг давления на Европу. Ранее зампред Верховной рады Оксана Сыроед назвала проект газопровода «оружием, которое Россия уже доставила в Берлин». Между тем эксперты отмечают, что своим «безответственным поведением» украинская сторона заставила ЕС задуматься о своей энергетической безопасности.

По мнению заместителя председателя Верховной рады Украины Оксаны Сыроед, проект газопровода «Северный поток — 2» — это якобы «российское оружие», уже доставленное в столицу Германии. Как отметила депутат, немецкие власти поддерживают газовый проект.

«Сегодня «Северный поток — 2» — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Сыроед считает, что Москва «неминуемо станет угрозой для всего мира», поскольку имеет место «поощрение её финансовой агрессии».

«Люди не понимают, что между Россией и другим цивилизованным миром — пропасть, что это деспотия и свобода, что это никак не совместимо, что невозможно торговать, потому что ты торгуешь ценностями. Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится», — добавила Сыроед.

Ранее аналогичные заявления сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, «Северный поток — 2» окажет негативное влияние на Украину и Западную Европу. При этом Германия, по мнению Туки, осознаёт последствия, однако не отказывается от своего участия в проекте.

«Если европейская цивилизация начинает разменивать эти основоположные принципы на какие-то бизнес-интересы, с моей точки зрения, это может привести к крайне негативным последствиям вообще для Западной Европы как цивилизации», — отметил он.

РИА Новости

«Украина начинает кусать руку дающего»

В беседе с RT председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал такие заявления украинских властей истерикой. По словам российского депутата, в Киеве понимают, что проект газопровода может лишить их не только прибыли от транзита газа, но и важного рычага давления на Европу.

«Это не первое заявление, я думаю, и не последнее. Это истерика власть имущих на Украине. На это даже реагировать не надо. Они понимают, что потеряют не просто денежный поток, связанный с транзитом газа через Украину, но и рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита через свою территорию», — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что европейские страны действуют в собственных интересах, поддерживая строительство «Северного потока — 2». В первую очередь речь идёт об обеспечении энергетической безопасности — государства ищут способы увеличить количество поставщиков и маршрутов доставки топлива.

«То же самое делают ЕС и Россия — это диверсификация экспортных каналов и коридоров. Мы повышаем безопасность поставок экспорта газа. Через Украину был один канал на протяжении 25 лет, а мы испытываем с Украиной постоянные проблемы, связанные, в частности, с отсутствием платежей и проблемами с транзитом. В Европе это прекрасно понимают. Альтернативные направления, в частности проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», ознаменуют безопасность и надёжность поставок», — заключил Завальный.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, проект газопровода стоит сравнивать не с оружием, а с гуманитарной помощью, которая понадобилась Европе из-за «безответственной политики Украины».

«Шутка не удалась. Газопровод «Северный поток — 2» — это не оружие, а, наверное, проект гуманитарной помощи, которую Россия вынуждена оказывать Европе из-за безответственной политики Украины, которая не захотела стать добросовестным транзитным государством и получать свои дивиденды, а устроила разборки и поставила энергетическую безопасность Европы под угрозу и фактически склоняла Европу к покупке более дорогого СПГ из США», — подчеркнул Шатров в беседе с RT.

Он отметил, что Киев своими заявлениями делает хуже самому себе, испытывая на прочность терпение западных партнёров.

«Украинским политикам, парламентариям, экспертам стоит потренировать своё чувство юмора и придумывать другие эпитеты. Окончательно стало ясно, что проект будет реализован и что Украина ни шантажом, ни риторикой, ни привлечением США к этому вопросу не сможет ничего изменить. Это фактически борьба с ветряными мельницами. Уже от бессилия Украина начинает кусать руку дающего. Европа и так всё делает для того, чтобы страна выкарабкалась из той экономической ямы, в которой она оказалась. Киев живёт на деньги Запада, но критикует ЕС и учит жизни. Украина видит себя иждивенцем Евросоюза и хочет получать свою порцию дивидендов, ничего для этого не делая, а, наоборот, своими провокациями лишая себя доходов от прокачки российского газа через украинские трубопроводы», — заключил аналитик.

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Газовый вопрос

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину. Об этом же заявляли в «Газпроме». Компания готова сохранить газовый поток через украинскую территорию в размере 10—15 млрд кубометров, если это будет выгодно России.

«Сколько будет по нему поставляться — вопрос, сколько мы сохраним транзита через Украину (а мы готовы сохранить украинский транзит) — тоже вопрос. Сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», — пояснил глава государства.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович надеется, что в начале июля начнутся трёхсторонние переговоры Украины, России и Евросоюза по вопросу транзита российского газа после 2019 года. По его словам, для ЕС имеет первостепенное значение «конструктивное и стабильное сотрудничество» между Москвой и Киевом в области энергетики.

Отметим, что с июня стоимость газа для украинских предприятий увеличилась на 8,5—8,9%. Это уже негативно сказалось на одном из крупнейших предприятий химической промышленности страны — заводе «ДнепрАзот», который также входит в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

«Из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться. Главный вопрос сегодня не в том, кто виноват, это всем понятно... Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки для того, что отечественная химия находится на грани уничтожения», — пояснил председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров 15 июня.

Подчеркнём, что катастрофическая ситуация на внутреннем рынке не повлияла на решение наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» выплатить 41 высокопоставленному сотруднику компании премии на общую сумму $46,3 млн.

Ход строительства «Северного потока — 2»

Напомним, что 7 июня правительство Швеции выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне в Балтийском море. В то же время вооружённые силы страны введут меры усиленного контроля на время проведения работ. При этом шведский министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг не скрывал, что кабмин относится к проекту отрицательно, однако международные конвенции не позволяют отказать компании Nord Stream 2 в разрешении на прокладку газопровода.

До этого аналогичные разрешения были выданы в Финляндии, России и Германии, где в мае в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания уже началось строительство участка газопровода. Кроме того, на морском отрезке «Северного потока — 2» в ФРГ стартовали подготовительные работы.

«Работа газопровода начнётся в конце 2019 — начале 2020 года», — заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид.