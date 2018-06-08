Швеция усилит контроль в Балтийском море на время строительства «Северного потока — 2»

Вооружённые силы Швеции введут меры усиленного контроля в Балтийском море при строительстве газопровода «Северный поток — 2», заявил министр обороны страны Петер Хультквист.

«Это создаёт ситуацию, когда мы должны более тщательно следить за развитием событий в Балтийском море», — сказал он в интервью Шведскому радио.

По словам Хульквиста, он критически относится к проекту.

«Но он соотносится с существующими международными нормами, а Швеция должна соблюдать правила», — отметил министр.

Накануне правительство Швеции одобрило заявку Nord Stream 2 AG на строительство «Северного потока — 2».

Ранее разрешения также выдали Германия и Финляндия.