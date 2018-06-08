Швеция усилит контроль в Балтийском море на время строительства «Северного потока — 2»
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«Это создаёт ситуацию, когда мы должны более тщательно следить за развитием событий в Балтийском море», — сказал он в интервью Шведскому радио.
По словам Хульквиста, он критически относится к проекту.
«Но он соотносится с существующими международными нормами, а Швеция должна соблюдать правила», — отметил министр.
Накануне правительство Швеции одобрило заявку Nord Stream 2 AG на строительство «Северного потока — 2».
Ранее разрешения также выдали Германия и Финляндия.