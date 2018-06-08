В бундестаге заявили, что «Северному потоку — 2» не должны угрожать санкции третьих стран
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Об этом заявил вице-спикер бундестага Томас Опперманн во время встречи со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, передаёт РИА Новости.
«Северный поток — 2» — это важный экономический проект, мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран», — сказал он.
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