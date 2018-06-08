В бундестаге заявили, что «Северному потоку — 2» не должны угрожать санкции третьих стран

Германия считает газопровод «Северный поток — 2» важным экономическим проектом, которому не должны угрожать санкции со стороны третьих стран.

Об этом заявил вице-спикер бундестага Томас Опперманн во время встречи со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, передаёт РИА Новости.

«Северный поток — 2» — это важный экономический проект, мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран», — сказал он.

В апреле в Германии отметили озабоченность американскими санкциями в отношении России в связи с их негативным влиянием на промышленность ФРГ.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал НСН слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который призвал украинскую сторону не критиковать позицию Берлина по газопроводу.