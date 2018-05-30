Экс-депутат Верховной рады оценил позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН оценил заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который призвал Киев не критиковать позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».

«Германия обеспокоена ситуацией на Украине, развитие событий в которой в ближайшее время может идти далеко не по лучшему сценарию. У них свои интересы, и они думают о своих гражданах», — сказал Олейник.

По его словам, Берлин решил, что для обеспечения бесперебойной подачи газа лучше обойти Украину.

«Вдобавок президент ФРГ потребовал разобраться с коррупцией в стране и угомонить агрессивных националистов. Он мог бы сказать коротко, что в Германии Украине не верят», — добавил Олейник.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал в беседе с RT заявление Штайнмайера.

Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление председателя управляющего совета оператора проекта Nord Stream 2 AG, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что у Евросоюза нет альтернативы газопроводу «Северный поток — 2».