Эксперт оценил призыв Германии к Украине по ситуации с «Северным потоком — 2»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, который призвал Киев не критиковать позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».
Эксперт оценил призыв Германии к Украине по ситуации с «Северным потоком — 2»
  • © nord-stream2.com

«Ситуация любопытная. Украина меняет защитную риторику относительно «Северного потока — 2». Если раньше она говорила о том, что Россия во всём виновата, — она пытается шантажировать Европу, мстит Украине... Идея была в том, что есть страшная Россия, и она собирается взять за глотку Европу. Теперь Украина начинает критиковать и Германию. Очень яркое заявление сделал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, который сказал, что, если «Северный поток — 2» будет реализован, появятся два крана: один — в Москве, другой — в Берлине. Теперь Украина не только борец с Россией, но ещё и ледокол внутри Европейского союза», — отметил Симонов.

По словам эксперта, надо понимать, что Европа не может существовать без Германии.

«У Германии самая мощная европейская экономика, которая субсидирует ЕС. Немцы всё больше будут защищать себя, а, значит, и нас. «Северный поток — 2» не противоречит ни европейскому праву, ни европейской энергетической стратегии, зацепиться не за что, кроме эмоций», — заключил Симонов.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко призвал Киев не критиковать позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить