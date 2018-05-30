Эксперт оценил призыв Германии к Украине по ситуации с «Северным потоком — 2»

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, который призвал Киев не критиковать позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».

«Ситуация любопытная. Украина меняет защитную риторику относительно «Северного потока — 2». Если раньше она говорила о том, что Россия во всём виновата, — она пытается шантажировать Европу, мстит Украине... Идея была в том, что есть страшная Россия, и она собирается взять за глотку Европу. Теперь Украина начинает критиковать и Германию. Очень яркое заявление сделал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, который сказал, что, если «Северный поток — 2» будет реализован, появятся два крана: один — в Москве, другой — в Берлине. Теперь Украина не только борец с Россией, но ещё и ледокол внутри Европейского союза», — отметил Симонов.

По словам эксперта, надо понимать, что Европа не может существовать без Германии.

«У Германии самая мощная европейская экономика, которая субсидирует ЕС. Немцы всё больше будут защищать себя, а, значит, и нас. «Северный поток — 2» не противоречит ни европейскому праву, ни европейской энергетической стратегии, зацепиться не за что, кроме эмоций», — заключил Симонов.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко призвал Киев не критиковать позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».

