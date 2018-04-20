В Германии отметили озабоченность санкциями США против России
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«Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, чётко обозначать, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты», — цитирует РИА Новости Зайберта.
По его словам, в Германии считают «весьма желательным» обсуждение введения новых санкций против России между США и ЕС.
Ранее Зайберт заявил, что проект «Северный поток — 2» может стать темой переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и американского лидера Дональда Трампа в США 27 апреля.