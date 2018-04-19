Эксперт оценил намерение Германии отказаться от антироссийских санкций

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал сообщение СМИ о том, что руководство Германии планирует в ближайшее время обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении России.

«Ещё когда Дональд Трамп подписывал обновлённый санкционный пакет, подразумевающий применение санкций в том числе и к европейским компаниям, которые будут сотрудничать с Россией, — уже тогда немецкие бизнесмены и политики говорили, что это всё необходимо согласовывать и пересматривать. В том числе говорили и о том, что санкции надо отменять, потому что от них больше вреда, чем воспитательных мер, которыми Запад пытается пугать Россию. И в первую очередь это вред для той же самой Германии», — сказал он.

Асафов также обратил внимание, что большинство западных компаний напрямую задействованы в российских проектах и для них санкционный режим является невыгодным.

«Сейчас мы фактически выходим на финишную прямую в создании проекта по «Северному потоку — 2». Очевидно, что немецкие компании, участвующие в этом проекте, попадают под все те санкции, и по идее они тогда уже не могут работать на иностранных рынках. В этом есть определённый тупик и американское лукавство. Но немцы понимают, что санкции превращаются в инструмент политического давления не только на Россию и говорят о том, что их необходимо отменять или как минимум корректировать. Я думаю, что именно Германия и Австрия, которая тоже активно высказывается в этом направлении, будут теми странами Европы, которые начнут своевольно, не спросив Вашингтон, снимать санкции против России», — подытожил эксперт.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что руководство Германии планирует в ближайшее время обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении России. Этот подход поддерживают и немецкие промышленные гиганты — Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России.