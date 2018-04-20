В ФРГ допустили, что Меркель и Трамп в США могут обсудить «Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» может стать темой переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и американского лидера Дональда Трампа в США 27 апреля.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передаёт ТАСС.

«Если эта тема будет обсуждаться, то канцлер представит нашу позицию относительно экономической составляющей проекта и политических условий, в которых он реализуется», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Меркель намерена посетить США и встретиться с Трампом.

Также СМИ писали, что власти ФРГ планируют обратиться к Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях против России.