В России выдали первое разрешение на строительство «Северного потока — 2»

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выдало разрешение на строительство «Северного потока — 2».
В России выдали первое разрешение на строительство «Северного потока — 2»
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Об этом сообщает компания Nord Stream 2.

«Разрешение на строительство российского участка газопровода «Северный поток — 2» выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время», — указывается в заявлении.

Уточняется, что компании необходимо получить в России два основных разрешения. Помимо уже выданного, надо также получить разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море страны от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора).

В январе 2018 года Росприроднадзор уже дал положительное заключение по «Северному потоку — 2».

7 июня правительство Швеции подтвердило выдачу разрешения на строительство «Северного потока — 2». 

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