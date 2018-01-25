Росприроднадзор дал положительное заключение по «Северному потоку — 2»

Компания Nord Stream 2 получила положительное заключение Росприроднадзора на проектную документацию по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) Росприроднадзора выдала положительное заключение на проектную документацию по участку газопровода «Северный поток — 2» в России», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что данное заключение является «предпосылкой для подачи заявок на получение разрешений для строительства газопровода в России».

Ранее стало известно, что польский премьер Матеуш Моравецкий во время беседы с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном намерен донести до американской стороны позицию Варшавы относительно «Северного потока — 2».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал НСН рост экспорта российского газа.