Эксперт прокомментировал выдачу Швецией разрешения на строительство «Северного потока — 2»

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Анна Лушникова
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT прокомментировал выданное правительством Швеции разрешение на строительство «Северного потока — 2».
Эксперт прокомментировал выдачу Швецией разрешения на строительство «Северного потока — 2»
  • © Christian Charisius / Reuters

«Проект и все разрешения Швеции касаются конкретных практических вопросов, связанных с прохождением трассы. Соответственно, отказать они могли только в том случае, если бы посчитали, что есть риски для окружающей среды или по другим причинам, связанным с технологией самого проекта», — отметил Пикин.

Он также пояснил, что заявления про опасность проекта для Евросоюза и Украины — политические.

«Они не могут отклонить проект исходя из политических аргументов, тут нужны неполитические. Таких аргументов не нашлось, соответственно, разрешение было выдано. Швеция сейчас, по сути, объясняет союзникам, почему она приняла такое решение, политически подстраховывается», — рассказал эксперт.

Ранее правительство Швеции подтвердило выдачу разрешения на строительство «Северного потока — 2». 

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