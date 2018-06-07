СМИ: Правительство Швеции одобрило строительство «Северного потока — 2»
Правительство Швеции приняло решение одобрить запрос компании Nord Stream 2 на прокладку газопровода «Северный поток — 2».
- © nord-stream2.com
Об этом сообщает газета DI.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики России ожидает, что Швеция и Дания выдадут разрешения по «Северному потоку — 2» во втором квартале.
В мае госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Швеции Маргот Вальстрём обсудили строительство «Северного потока — 2».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube