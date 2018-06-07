СМИ: Правительство Швеции одобрило строительство «Северного потока — 2»

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Правительство Швеции приняло решение одобрить запрос компании Nord Stream 2 на прокладку газопровода «Северный поток — 2».
СМИ: Правительство Швеции одобрило строительство «Северного потока — 2»
  • © nord-stream2.com

Об этом сообщает газета DI.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики России ожидает, что Швеция и Дания выдадут разрешения по «Северному потоку — 2» во втором квартале.

В мае госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Швеции Маргот Вальстрём обсудили строительство «Северного потока — 2».

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