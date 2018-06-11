«Меркель идёт ва-банк»: зачем министры иностранных дел «нормандской четвёрки» собираются в Берлине

Впервые более чем за год министры иностранных дел «нормандской четвёрки» намереваются обсудить положение дел в Донбассе. На повестке встречи глав дипломатических ведомств России, Украины, Германии и Франции — выполнение Минских соглашений, обмен военнопленными и миротворческая миссия ООН в регионе. Саммит проходит в Берлине по инициативе ФРГ на фоне обострения конфликта на востоке Украины. Чего ждать от нового раунда переговоров — в материале RT.

В понедельник, 11 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает в Берлин. В столице ФРГ должна состояться его встреча с главами МИД Германии, Франции и Украины. Руководители дипломатических ведомств «нормандской четвёрки» собираются вместе впервые с февраля 2017 года. Ранее предполагалось, что они смогут пообщаться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2018-го, но в последний момент встречу пришлось отменить из-за внутриполитических проблем в ФРГ.

«Почему целый год не собирался нормандский формат, понятно, — заявил в интервью RT политолог Владимир Корнилов. — Сначала были выборы во Франции, потом в Германии, потом была долгая история с формированием правительства Германии. Ни Парижу, ни Берлину было не до Украины».

Как отмечает эксперт, в отсутствие диалога в нормандском формате Россия наладила взаимодействие между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, но затем и этот диалог затормозился.

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В этот раз с инициативой проведения встречи выступило немецкое Министерство иностранных дел. «Сейчас налицо конфликт между элитами старой Европы и Соединёнными Штатами Америки, и Меркель решила пойти ва-банк, сыграть в свою игру в Донбассе», — прокомментировал RT решение о созыве саммита директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Накануне министерского саммита МИД России проинформировал, что в центре внимания Сергея Лаврова, Павла Климкина, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана будут вопросы реализации Минских соглашений 2015 года и договорённости, достигнутые в ходе встреч глав государств «нормандской четвёрки» в Париже 2 октября 2015 года и в Берлине 19 октября 2016 года. Особое внимание будет уделено реализации «формулы Штайнмайера» (предложение о принятии на Украине закона об особом статусе Донбасса), одобренной ранее лидерами России, Украины, Франции и Германии, но так и не воплощённой в жизнь Киевом.

Кроме того, в заявлении департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел сообщается о намерениях российской стороны обсудить действия украинских силовиков. Те, по словам российских дипломатов, грубо нарушают договорённости о разведении сил и средств. В частности, оставленные ВСУ и ополченцами Донбасса населённые пункты Золотое и Петровское снова заняты украинскими военными. Также они не выполнили договорённости о выводе своих войск из Станицы Луганской.

«События последнего времени свидетельствуют, что киевские власти не намерены выполнять Минские соглашения, грубо извращают их логику и последовательность, искусственно увязывают свою готовность продвигаться на политическом треке с полной военной капитуляцией Донбасса, контролем границы с Россией», — констатирует российский МИД.

«Вопросов накопилось много, и в очередной раз Россия попробует убедить союзников и фактических хозяев Украины надавить на неё и принудить к диалогу с Донбассом», — считает Владимир Корнилов.

«Американцы хотят войны»

Действия ВСУ, которые после подписания Петром Порошенко 30 июля указа о завершении в Донбассе так называемой АТО и начале операции объединённых сил теперь полностью отвечают за силовую составляющую активности Украины в регионе, по мнению российских дипломатов, ведут к обострению конфликта. Мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что число боестолкновений и взаимных обстрелов растёт. Под удары украинских силовиков попадают мирные жители. Так, только в апреле — начале июня 2018 года целями украинской армии стали Донецк, Луганск и Горловка.

«Все предупреждения о том, что Украина планирует военную провокацию в Донбассе под чемпионат мира по футболу, оказались небезосновательными, — подчёркивает Владимир Корнилов. — Киев уже обострил ситуацию на фронте, начал занимать высоты вокруг Горловки, начал провокации на Светлодарской дуге. Украинские деятели прямо заявляют, что это делается для того, чтобы резким ударом блокировать Донецк».

РИА Новости

Однако, по мнению эксперта, сделанное 7 июня во время прямой линии заявление Владимира Путина, что провокации Киева будут иметь «тяжёлые последствия для украинской государственности», остудило пыл ВСУ.

«Я уверен, что это мягкое, вежливое, недвусмысленное предупреждение услышали и в Киеве», — подчеркнул Корнилов.

В свою очередь, Олег Бондаренко утверждает, что Франция и Германия, так же как и Россия, не заинтересованы в эскалации конфликта на восточной периферии ЕС. В то же время США поддерживают воинственные намерения Петра Порошенко, пытающегося использовать конфликт, чтобы победить на президентских выборах.

«Американцы, влиятельная часть окружения Дональда Трампа, хотят войны, — утверждает Бондаренко. — Меркель же война совсем не нужна. Но самая главная её проблема — это отсутствие рычагов влияния на Порошенко».

Заложники Киева

На встрече министров «нормандской четвёрки» Россия намерена потребовать от Киева отказаться от блокады ДНР и ЛНР, восстановить подачу питьевой воды и электричества, вернуть жителям Донбасса их пенсии и другие социальные выплаты. Всего этого они лишены из-за стремления Украины блокировать мятежный регион.

«Необходимы подвижки в решении гуманитарных проблем, в частности, в том, что касается введения в действие закона об амнистии, обмена заложниками и незаконно удерживаемыми лицами», — добавляет МИД России.

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Этот же вопрос был поднят в ходе состоявшегося 9 июня по инициативе украинской стороны телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. В нём лидеры двух стран обсудили обстановку на востоке Украины, как отмечает пресс-служба Кремля, с учётом встречи министров иностранных дел государств нормандского формата. Во время разговора российский президент уделил особое внимание положению людей, незаконно удерживаемых на Украине, потребовав в том числе немедленного освобождения арестованных ранее российских журналистов.

«Я уверен, что вопрос о заложниках станет основным для российской делегации, — считает Владимир Корнилов. — Россия попробует обратить внимание хозяев Украины на порочную практику Киева: хватают оппозиционеров, журналистов (как российских, так и украинских), блогеров, а потом пытаются менять их на военнопленных или людей, не имеющих никакого отношения к конфликту, уголовных преступников, задержанных в России».

По мнению эксперта, российская сторона должна также отдельно поднять в Берлине вопрос об аресте и уголовном преследовании на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Спор о миротворцах

Ещё одна важная тема, о которой говорят все участники нормандского формата, — возможность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. В прошлом году с таким предложением выступил президент России Владимир Путин.

Как отметила ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар, 11 июня этот вопрос впервые будет активно обсуждаться в рамках нормандского формата. Об этом же заявил 10 июня в интервью Bild и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Reuters

Эксперты подчёркивают, что позиции Москвы и Киева по данному вопросу серьёзно расходятся. Россия, которая ещё 27 сентября 2017 года внесла в Совбез ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе, выступает за то, чтобы силы ООН охраняли миссию ОБСЕ и содействовали разделению конфликтующих сторон. Украина же и поддерживающие её Соединённые Штаты настаивают, чтобы «голубые каски» взяли под контроль и передали потом ВСУ границы и территории непризнанных республик. Те, в свою очередь, резко против такой перспективы.

«На свою границу с Россией мы не пустим ни одно подразделение — ни украинское, ни ооновское», — подчеркнул в интервью RT глава ДНР Александр Захарченко.

Как считает Владимир Корнилов, даже если Киев пойдёт на компромисс, радоваться будет рано.

«Мне кажется, что Украина в конечном итоге согласится на любой формат привлечения хоть небольшого отрядика миротворцев ООН, чтобы устроить против них провокацию и тем самым перевести конфликт в международную плоскость», — предупреждает политолог.

В целом же эксперты уверены, что Москва не пойдёт на уступки в отношении контроля границ ДНР, так как это приведёт к оккупации народных республик Украиной, массовым репрессиям против инакомыслящих и гуманитарной катастрофе.

РИА Новости

По мнению Олега Бондаренко, пока перспективы министерского саммита «нормандской четвёрки» в Берлине выглядят туманно. «Я уверен, что здесь нет никакого расчёта на результат. Политика — и европейская политика в частности — исходит из совершенной непредрешённости результата», — утверждает политолог. Владимир Корнилов, в свою очередь, надеется на лучшее. «Мы ждём, что в конечном итоге Запад начнёт принуждать Украину к выполнению Минских соглашений и переговорам с Донбассом. Вечно закрывать глаза на то, что Украина нарушает Минские соглашения, и обвинять в этих нарушениях Россию невозможно», — считает эксперт.