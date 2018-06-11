«Меркель идёт ва-банк»: зачем министры иностранных дел «нормандской четвёрки» собираются в Берлине
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В понедельник, 11 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает в Берлин. В столице ФРГ должна состояться его встреча с главами МИД Германии, Франции и Украины. Руководители дипломатических ведомств «нормандской четвёрки» собираются вместе впервые с февраля 2017 года. Ранее предполагалось, что они смогут пообщаться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2018-го, но в последний момент встречу пришлось отменить из-за внутриполитических проблем в ФРГ.
«Почему целый год не собирался нормандский формат, понятно, — заявил в интервью RT политолог Владимир Корнилов. — Сначала были выборы во Франции, потом в Германии, потом была долгая история с формированием правительства Германии. Ни Парижу, ни Берлину было не до Украины».
Как отмечает эксперт, в отсутствие диалога в нормандском формате Россия наладила взаимодействие между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, но затем и этот диалог затормозился.
В этот раз с инициативой проведения встречи выступило немецкое Министерство иностранных дел. «Сейчас налицо конфликт между элитами старой Европы и Соединёнными Штатами Америки, и Меркель решила пойти ва-банк, сыграть в свою игру в Донбассе», — прокомментировал RT решение о созыве саммита директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
Накануне министерского саммита МИД России проинформировал, что в центре внимания Сергея Лаврова, Павла Климкина, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана будут вопросы реализации Минских соглашений 2015 года и договорённости, достигнутые в ходе встреч глав государств «нормандской четвёрки» в Париже 2 октября 2015 года и в Берлине 19 октября 2016 года. Особое внимание будет уделено реализации «формулы Штайнмайера» (предложение о принятии на Украине закона об особом статусе Донбасса), одобренной ранее лидерами России, Украины, Франции и Германии, но так и не воплощённой в жизнь Киевом.
Кроме того, в заявлении департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел сообщается о намерениях российской стороны обсудить действия украинских силовиков. Те, по словам российских дипломатов, грубо нарушают договорённости о разведении сил и средств. В частности, оставленные ВСУ и ополченцами Донбасса населённые пункты Золотое и Петровское снова заняты украинскими военными. Также они не выполнили договорённости о выводе своих войск из Станицы Луганской.
«События последнего времени свидетельствуют, что киевские власти не намерены выполнять Минские соглашения, грубо извращают их логику и последовательность, искусственно увязывают свою готовность продвигаться на политическом треке с полной военной капитуляцией Донбасса, контролем границы с Россией», — констатирует российский МИД.
«Вопросов накопилось много, и в очередной раз Россия попробует убедить союзников и фактических хозяев Украины надавить на неё и принудить к диалогу с Донбассом», — считает Владимир Корнилов.
«Американцы хотят войны»
Действия ВСУ, которые после подписания Петром Порошенко 30 июля указа о завершении в Донбассе так называемой АТО и начале операции объединённых сил теперь полностью отвечают за силовую составляющую активности Украины в регионе, по мнению российских дипломатов, ведут к обострению конфликта. Мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что число боестолкновений и взаимных обстрелов растёт. Под удары украинских силовиков попадают мирные жители. Так, только в апреле — начале июня 2018 года целями украинской армии стали Донецк, Луганск и Горловка.
«Все предупреждения о том, что Украина планирует военную провокацию в Донбассе под чемпионат мира по футболу, оказались небезосновательными, — подчёркивает Владимир Корнилов. — Киев уже обострил ситуацию на фронте, начал занимать высоты вокруг Горловки, начал провокации на Светлодарской дуге. Украинские деятели прямо заявляют, что это делается для того, чтобы резким ударом блокировать Донецк».
- РИА Новости
Однако, по мнению эксперта, сделанное 7 июня во время прямой линии заявление Владимира Путина, что провокации Киева будут иметь «тяжёлые последствия для украинской государственности», остудило пыл ВСУ.
«Я уверен, что это мягкое, вежливое, недвусмысленное предупреждение услышали и в Киеве», — подчеркнул Корнилов.
В свою очередь, Олег Бондаренко утверждает, что Франция и Германия, так же как и Россия, не заинтересованы в эскалации конфликта на восточной периферии ЕС. В то же время США поддерживают воинственные намерения Петра Порошенко, пытающегося использовать конфликт, чтобы победить на президентских выборах.
«Американцы, влиятельная часть окружения Дональда Трампа, хотят войны, — утверждает Бондаренко. — Меркель же война совсем не нужна. Но самая главная её проблема — это отсутствие рычагов влияния на Порошенко».
Заложники Киева
На встрече министров «нормандской четвёрки» Россия намерена потребовать от Киева отказаться от блокады ДНР и ЛНР, восстановить подачу питьевой воды и электричества, вернуть жителям Донбасса их пенсии и другие социальные выплаты. Всего этого они лишены из-за стремления Украины блокировать мятежный регион.
«Необходимы подвижки в решении гуманитарных проблем, в частности, в том, что касается введения в действие закона об амнистии, обмена заложниками и незаконно удерживаемыми лицами», — добавляет МИД России.
Этот же вопрос был поднят в ходе состоявшегося 9 июня по инициативе украинской стороны телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. В нём лидеры двух стран обсудили обстановку на востоке Украины, как отмечает пресс-служба Кремля, с учётом встречи министров иностранных дел государств нормандского формата. Во время разговора российский президент уделил особое внимание положению людей, незаконно удерживаемых на Украине, потребовав в том числе немедленного освобождения арестованных ранее российских журналистов.
«Я уверен, что вопрос о заложниках станет основным для российской делегации, — считает Владимир Корнилов. — Россия попробует обратить внимание хозяев Украины на порочную практику Киева: хватают оппозиционеров, журналистов (как российских, так и украинских), блогеров, а потом пытаются менять их на военнопленных или людей, не имеющих никакого отношения к конфликту, уголовных преступников, задержанных в России».
По мнению эксперта, российская сторона должна также отдельно поднять в Берлине вопрос об аресте и уголовном преследовании на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Спор о миротворцах
Ещё одна важная тема, о которой говорят все участники нормандского формата, — возможность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. В прошлом году с таким предложением выступил президент России Владимир Путин.
Как отметила ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар, 11 июня этот вопрос впервые будет активно обсуждаться в рамках нормандского формата. Об этом же заявил 10 июня в интервью Bild и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
- Reuters
Эксперты подчёркивают, что позиции Москвы и Киева по данному вопросу серьёзно расходятся. Россия, которая ещё 27 сентября 2017 года внесла в Совбез ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе, выступает за то, чтобы силы ООН охраняли миссию ОБСЕ и содействовали разделению конфликтующих сторон. Украина же и поддерживающие её Соединённые Штаты настаивают, чтобы «голубые каски» взяли под контроль и передали потом ВСУ границы и территории непризнанных республик. Те, в свою очередь, резко против такой перспективы.
«На свою границу с Россией мы не пустим ни одно подразделение — ни украинское, ни ооновское», — подчеркнул в интервью RT глава ДНР Александр Захарченко.
Как считает Владимир Корнилов, даже если Киев пойдёт на компромисс, радоваться будет рано.
«Мне кажется, что Украина в конечном итоге согласится на любой формат привлечения хоть небольшого отрядика миротворцев ООН, чтобы устроить против них провокацию и тем самым перевести конфликт в международную плоскость», — предупреждает политолог.
В целом же эксперты уверены, что Москва не пойдёт на уступки в отношении контроля границ ДНР, так как это приведёт к оккупации народных республик Украиной, массовым репрессиям против инакомыслящих и гуманитарной катастрофе.
- РИА Новости
По мнению Олега Бондаренко, пока перспективы министерского саммита «нормандской четвёрки» в Берлине выглядят туманно. «Я уверен, что здесь нет никакого расчёта на результат. Политика — и европейская политика в частности — исходит из совершенной непредрешённости результата», — утверждает политолог. Владимир Корнилов, в свою очередь, надеется на лучшее. «Мы ждём, что в конечном итоге Запад начнёт принуждать Украину к выполнению Минских соглашений и переговорам с Донбассом. Вечно закрывать глаза на то, что Украина нарушает Минские соглашения, и обвинять в этих нарушениях Россию невозможно», — считает эксперт.
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