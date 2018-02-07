«Один на один с эпидемией»: вакцин от кори Украине хватит всего на десять дней

Запасов вакцины против кори на Украине хватит до 17—19 февраля, заявил представитель украинского Минздрава. Остановить эпидемию Киеву не удаётся: с начала года болезнь диагностировали у 3,5 тыс. человек. Ситуацией обеспокоены в Брюсселе, ведь вспышка кори «родом из Украины» уже была зафиксирована в ЕС. Чтобы не допустить распространения вируса, ЮНИСЕФ намерен помочь стране с вакциной. Но, как говорят медики, международных поставок может не хватить. О развитии эпидемиологической ситуации — в материале RT.

Украина борется с эпидемией кори с прошлого года. По данным Минздрава, в 2016 году в стране зарегистрировано 78 случаев заболевания, в 2017-м — уже около 3 тыс., в 2018-м — 3,5 тыс.

«С начала года от осложнений кори умерли четыре человека: двое детей и двое взрослых», — заявил в начале февраля 2018 года директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

Главная причина резкого роста заболеваемости — низкий уровень вакцинации населения, признают в Минздраве. По данным ведомства, прививки от кори сделали всего 45,5% украинцев, тогда как в норме этот показатель должен достигать 95%.

Еженедельно на Украине используют около 74 тыс. вакцин, утверждает Курпита. Запасы на конец января составляли около 300 тыс. доз, их хватит до 17—19 февраля. Следующая поставка планировалась лишь в апреле этого года.

Прививки от ЮНИСЕФ

Однако в ситуацию вмешался Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). По информации украинского Минздрава, фонд частично обеспечит страну противокоревой вакциной.

«Благодаря подтверждённой международной экспертизе в сфере закупок ЮНИСЕФ смог приобрести 1 097 600 дополнительных доз вакцины для Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Первая партия — 220 тыс. доз вакцины — поступит на Украину в конце февраля, ещё около 800 тыс. — в конце марта, и оставшиеся 77 тыс. доз — в конце мая. Во второй половине 2018 года ЮНИСЕФ поставит на Украину ещё около 900 тыс. доз от кори, паротита и краснухи.

РИА Новости

© Игорь Зарембо

По мнению экспертов, организация была вынуждена вмешаться, поскольку украинское правительство не в состоянии решить проблему.

«Украина находится на грани дефолта. Правда, в случае необходимости деньги на покупку вакцин можно было бы найти. Но поскольку ничего не сделано, действовать пришлось международной организации. Вся эта ситуация угрожает соседям, в том числе странам ЕС, именно поэтому ЮНИСЕФ пришлось вмешаться. Фонд всегда делает закупки для государств третьего мира: для одних закупает еду, для других — вакцины», — заявил в интервью RT глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Вирус из Украины уже проник в ЕС. Как сообщило польское издание Radio Olsztyn, у пяти граждан Украины, работавших в Польше на мясокомбинате в Морлинах, выявлена корь.

«Европейский союз обеспокоен резким ростом заболеваемости, поскольку украинцы работают и учатся практически во всех странах ЕС. Например, Венгрия предоставляет гуманитарную помощь Закарпатью и бесплатно предоставила 8 тыс. вакцин», — рассказал источник RT в Министерстве здравоохранения Украины.

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При этом украинская сторона считает, что вирус пришёл в страну из ЕС. Как ранее заявляла и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, корь попала на Украину из Румынии.

«Дефицита избежать не удастся»

Несмотря на обещанную помощь, среди населения царит паника, рассказал RT врач одной из больниц Одессы.

«Заявления медиков, рассказы СМИ о смертях среди детей и взрослых привели к повышенному спросу на вакцины. Их не хватает в поликлиниках с середины января. Лишь единицы могут себе позволить заплатить за препарат 500 грн ($18), тогда как основная масса обзванивает поликлиники и готовы ехать в другой город за прививкой», — прокомментировал ситуацию собеседник RT.

Луцкая областная инфекционная больница

РИА Новости

Аналогичная ситуация наблюдается практически во всех регионах западной Украины, по словам источника RT в Минздраве Украины, руководители поликлиник едва ли не еженедельно требуют предоставить им дополнительные дозы препарата.

«У нас уже сформировалась огромная очередь желающих сделать прививку детям», — сообщил RT главный врач детской поликлиники в Ужгороде.

Вакцинация взрослого населения осуществляется на платной основе.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины на 25 января 2018 года, вакцину получили 70% детей, которые в своё время пропустили первую ступень иммунизации (прививка ставится в 1 год), а также 76% детей, которые не сделали вовремя ревакцинацию.

«Вся надежда на своевременные поставки со стороны фонда. Но даже в этом случае избежать дефицита не удастся, поскольку 220 тыс. доз хватит всего на три недели. А что делать потом? Выиграют только те, у кого есть деньги, поскольку препараты в частных клиниках закончатся в последнюю очередь», — говорит источник RT в Министерстве здравоохранения Украины.

Главная проблема в том, что на Украине вакцины не выпускаются, написала на своей странице в Facebook глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

«Учитывая, что некоторые вакцины производятся по полтора года, перекрыть в экстренной ситуации весь имеющийся спрос не удастся. Нет сомнения, что в такой ситуации Украина получит доступ к вакцинам в последнюю очередь и останется на произвол судьбы, один на один с эпидемией. Но даже при стабильной эпидемиологической ситуации Украина имеет огромные проблемы с поставками вакцин иностранного производства. Мировой спрос растёт, и сегодня они поступают на Украину крайне неудовлетворительно, а промежуток между оплатой и поставками может достигать двух лет. Как результат — вспышка кори и критическая недовакцинация населения от полиомиелита, дифтерии и других крайне опасных заболеваний», — считает Богомолец.

Facebook

© Ольга Богомолець

Украинские предприятия перестали выпускать вакцины с 2013 года, когда страна ввела международные стандарты GMP (требования к производству и контролю качества лекарственных средств — RT). Некоторые предприятия не смогли переоборудовать производство и вынуждены были закрыться.

В этом году Украина переживает не только эпидемию кори, но и гепатита А, о чём россиян уже предупредил Роскомнадзор. Более того, высока вероятность распространения дифтерии.