Минздрав Украины предупредил об угрозе вспышки дифтерии

На Украине возможно возникновение вспышки дифтерии, заявил эксперт Министерства здравоохранения по направлению «Инфекционные болезни, детские инфекционные болезни, паразитология» Фёдор Лапий.

«Мы не должны допустить вспышки дифтерии. Сейчас на Украине мы имеем достаточное количество доз вакцины против дифтерии, столбняка — более 6 млн доз. Впервые за последние годы мы имеем возможность обеспечить иммунитет каждому взрослому», — приводит его слова «112 Украина».

Лапий порекомендовал украинцам заранее позаботиться о прививке.

«Давайте сделаем так, когда у нас гипотетически возникнет вспышка дифтерии, чтобы люди не создавали очередей. Чтобы этой вспышки не было, они должны прийти к врачу и спросить, не нужно ли пройти плановую ревакцинацию, получить ревакцинацию и не допустить вспышки дифтерии на Украине», — добавил он.

Ранее сообщалось, что число заболевших корью на Украине превысило 2 тыс.