Минздрав Украины предупредил об угрозе вспышки дифтерии
«Мы не должны допустить вспышки дифтерии. Сейчас на Украине мы имеем достаточное количество доз вакцины против дифтерии, столбняка — более 6 млн доз. Впервые за последние годы мы имеем возможность обеспечить иммунитет каждому взрослому», — приводит его слова «112 Украина».
Лапий порекомендовал украинцам заранее позаботиться о прививке.
«Давайте сделаем так, когда у нас гипотетически возникнет вспышка дифтерии, чтобы люди не создавали очередей. Чтобы этой вспышки не было, они должны прийти к врачу и спросить, не нужно ли пройти плановую ревакцинацию, получить ревакцинацию и не допустить вспышки дифтерии на Украине», — добавил он.
Ранее сообщалось, что число заболевших корью на Украине превысило 2 тыс.