Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А на Украине

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Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемиологическом неблагополучии по вирусному гепатиту А на Украине.

«По информации Министерства здравоохранения Украины за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А», — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что в настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5 января заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе 6 детей.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на Роспотребнадзора сообщало, что в Крыму зарегистрировано 16 лабораторно подтверждённых случаев кори.

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