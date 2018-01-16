Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А на Украине

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемиологическом неблагополучии по вирусному гепатиту А на Украине.

«По информации Министерства здравоохранения Украины за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А», — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что в настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5 января заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе 6 детей.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на Роспотребнадзора сообщало, что в Крыму зарегистрировано 16 лабораторно подтверждённых случаев кори.