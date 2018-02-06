На Украине число заболевших корью с начала 2018 года превысило 3,5 тысячи

На Украине с начала 2018 года корью заболели 3554 человека. Об этом сообщил генеральный директор ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владимир Курпита.

«По состоянию на 2 февраля ситуация продолжает оставаться напряжённой. За пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек — 295 взрослых и 635 детей. Это на 7% больше, чем за предыдущую, четвёртую неделю. Всего за 2018 год 3554 человека заболели корью», — цитирует телеканал «112 Украина» Курпиту.

По его словам, 2345 больных были госпитализированы.

«С начала года от осложнений кори умерли четыре человека — двое детей и двое взрослых», — добавил он.

Ранее стало известно, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) организует ускоренную доставку вакцины от кори на Украину.

В середине января исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что вспышка кори пришла в страну из Румынии.