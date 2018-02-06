ЮНИСЕФ закупил для Украины более миллиона доз вакцины от кори

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) организует ускоренную доставку вакцины от кори на Украину, сообщает пресс-служба украинского Минздрава.

Как отмечается, по заказу ведомства в рамках поддержки государственной программы иммунизации фонд закупил новую партию вакцины.

«Благодаря подтверждённой международной экспертизе в сфере закупок ЮНИСЕФ смог приобрести 1 097 600 дополнительных доз вакцины для ответа Украины на вспышку кори», — говорится в сообщении.

Планируется, что поставка препарата будет осуществляться в три этапа: 220 тыс. доз — в конце февраля, 800 тыс. — в конце марта и 77 тыс. — в конце мая.

Кроме того, во второй половине 2018 года организация поставит ещё свыше 901 тыс. доз вакцин от кори, паротита, краснухи.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года почти три тыс. украинцев заболели корью.

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