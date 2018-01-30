В Минздраве Украины заявили о росте числа заболевших корью

С начала 2018 года почти три тыс. жителей Украины заболели корью. Об этом заявил директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

«Всего с начала 2018 года зарегистрировано 2933 случая кори, из них 996 — у взрослых и 1937 — у детей. Госпитализированы 1966 человек, среди которых 1230 — это дети», — приводит его слова «Укринформ».

При этом Курпита отметил, что за последнюю неделю новых летальных случаев от кори не зарегистрировано.

По оценкам экспертов, самый высокий показатель заболевания ожидается в конце зимы — начале весны.

23 января сообщалось, что число заболевших корью на Украине превысило две тыс.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, корь пришла в страну из Румынии.