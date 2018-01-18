«Остановить вирус не удаётся»: почему на Украине растёт число заболевших гепатитом А

На Украине зафиксирована вспышка гепатита А, предупреждают Роспотребнадзор и Ростуризм. Санитарный контроль на границе усилен. Только в Николаевской области вирус подтвердился более чем у 70 человек. Украинский Минздрав настаивает, что об эпидемии говорить преждевременно. Однако эксперты считают, что число заболевших будет расти: после ликвидации Госсанэпидслужбы контролировать качество продуктов и питьевой воды фактически некому. Не менее сложная ситуация в стране сложилась с корью, туберкулёзом и ботулизмом. RT разбирался в эпидемиологической обстановке на Украине.

Роспотребнадзор призвал россиян, собирающихся посетить Украину, «учитывать информацию о росте заболеваемости гепатитом А». Ведомство сообщило, что за 11 месяцев прошлого года в Незалежной зарегистрировано 29 вспышек заболевания «в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов являлось нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены». В связи с эпидемией Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.

Гепатит А — это острое вирусное заболевание печени, которое передаётся через загрязнённую воду и продукты питания, а также при непосредственном контакте с больным.

По информации руководителя пресс-службы управления охраны здоровья Николаевской областной государственной администрации Юрия Багрянцева, с подозрением на гепатит А в больницах города находятся 72 человека. Украинские СМИ, также ссылаясь на администрацию, пишут о 77 инфицированных. Таким образом, менее чем за две недели заболеваемость гепатитом А в Николаевской области выросла вдвое: ещё 6 января сообщалось о 38 госпитализированных с подозрением на вирус.

«Большинство пациентов поступают в состоянии средней тяжести, но есть и несколько тяжёлых случаев. Остановить распространение вируса пока не удаётся — новые пострадавшие постоянно прибывают», — рассказал RT источник в Николаевской областной больнице.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины признают, что вспышки заболевания есть, но считают, что об эпидемии говорить преждевременно.

«Нет специалистов»

Ещё в начале января со ссылкой на данные предварительного эпидемиологического расследования сообщалось, что все заболевшие употребляли воду торговой марки «Чистая вода», которая продаётся в пластиковой таре или в пунктах разлива. Источник RT в Николаевской областной администрации эту информацию подтвердил, добавив, что качество водопроводной воды в Николаеве и других областных центрах очень низкое, поэтому население для питья и приготовления пищи использует воду из скважин, а также покупает в пунктах разлива.

© pixabay.com

«Платная вода и стала источником массового заражения людей», — утверждает собеседник RT.

Также по теме «Практически не получаем лекарств»: почему Украину захлестнула волна инфекционных заболеваний На Украине зарегистрирована эпидемия кори: от заболевания уже погибли четыре человека, из них двое детей. Число подхвативших инфекцию...

Тем не менее областные СМИ Николаева сообщают, что вирус гепатита по итогам предварительных проверок в пунктах продажи воды обнаружен не был. По словам главы компании «Чистая вода», предприятие успешно прошло дополнительную проверку на добровольной основе.

Однако заявления производителей «немногого стоят», считают эксперты. На Украине последние три года действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса, а в мае 2017-го кабинет министров расформировал Госсанэпидслужбу, передав её функции Минздраву, Гоструду и Госпродпотребслужбе.

Бывший сотрудник украинской СЭС в беседе с RT напрямую связал появление вирусов, таких как гепатит А, с ликвидацией ведомства.

«В структурах, которым передали полномочия Госсанэпидслужбы, нет нужных специалистов. Санитарное качество продуктов оценивать, по сути, некому, — заявил собеседник RT. — Всё вместе это приводит к распространению вирусов, о которых в странах ЕС забыли уже давно».

В этой связи нельзя не вспомнить о прошлогодней вспышке гепатита А в Харьковской области. Было установлено, что тогда именно из-за некачественной воды заболели 30 человек. Из-за этого же вируса в Одесской области летом 2017 года в больнице оказались 19 детей, проживавших в Белгород-Днестровском детском приюте. Тогда сообщалось, что гепатит распространился из-за плохо помытых фруктов.

Неутешительный прогноз

Нестабильная эпидемиологическая ситуация на Украине сложилась не только по гепатиту А. В стране зафиксированы десятки случаев ботулизма, который также развивается после употребления заражённых соответствующим возбудителем продуктов питания. По данным Министерства здравоохранения Украины, за семь месяцев прошлого года около 90 украинцев заразились этим опасным токсикоинфекционным заболеванием, девять из них погибли.

РИА Новости

© Николай Хижняк

«При ботулизме необходимо вводить вакцину. Но её не было на Украине, поэтому родственники заболевших самостоятельно доставляли её из-за границы», — рассказывает RT источник в украинском Минздраве.

Также по теме «Давайте по-честному — у нас эпидемия»: почему на Украине не могут остановить распространение кори Украину охватила эпидемия кори. За первые десять дней января только в Киеве выявлен 61 случай заболевания, в то время как за весь...

Также на Украине распространяется эпидемия кори. За первые две недели января, по данным Минздрава, вирус выявили у 87 человек. Чиновники признают, что главная причина — низкий уровень вакцинации населения. Прививки от кори сделали всего 45,5% украинцев, тогда как в норме этот показатель должен достигать 95%. Из-за вспышек кори в Одессе продлили каникулы до 20 января, а киевская администрация запретила непривитым детям посещать школы и сады. Вирус из Незалежной перекинулся и в ЕС. Как сообщило польское издание Radio Olsztyn, у пяти граждан Украины, работающих в Польше на мясокомбинате в Морлинах, выявлена корь.

Однако украинский Минздрав считает, что корь пришла в страну из Европы.

«Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с вакцинацией», — заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский пишет в своей колонке на портале 112.ua, что как минимум половина случаев кори в информационное поле не попадает.

«Вместо кори ставят краснуху, аллергию. И сплошь и рядом по статистике проходит причина смерти — не «корь», а просто «пневмония» или «менингоэнцефалит». Реально мы знаем о шести погибших от кори на Украине, но до Минздрава, по-моему, дошло только два случая», — говорит Комаровский.

Однако, по мнению педиатра, Украину ждут новые, более серьёзные эпидемии, и корь покажется украинцам «сладкой ягодкой на торте».

«А тортик — это дифтерия. При дифтерии без сыворотки умирает 50%. С сывороткой в лучших клиниках мира всё равно смертность 10—15%. То есть каждый десятый заболевший умирает. С сывороткой в стране напряжёнка, мягко говоря», — предупреждает Комаровский.