«Практически не получаем лекарств»: почему Украину захлестнула волна инфекционных заболеваний

На Украине зарегистрирована эпидемия кори: от заболевания уже погибли четыре человека, из них двое детей. Число подхвативших инфекцию приближается к 2,5 тыс. В то же время всё больше распространяются туберкулёз и ВИЧ, несколько пациентов умерли от таких редких в Европе недугов, как лептоспироз и ботулизм. В чём причина сложившейся ситуации — разбирался RT.

На Украине зарегистрирована эпидемия кори. По данным Министерства здравоохранения, на 1 ноября в стране зафиксировали 2381 заболевшего, что в 70 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Свыше половины из них — дети в возрасте от одного года до восьми лет.

«Причём если во время предыдущей вспышки, в 2006 году, умирали только взрослые, в этом году жертвами болезни уже стали и взрослые, и дети», — сообщила 112.ua заведующая кафедрой инфекционных болезней, главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская. На 20 декабря известно о смерти двух взрослых и двух детей.

В свою очередь, заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник в конце ноября сообщил, что в столице зарегистрированы 79 заболевших корью, у более чем 40% из них — тяжёлая форма заболевания.

Нет денег — нет здоровья

Одна из главных причин захлестнувшей Украину эпидемии кори — снижение масштабов вакцинации детей и взрослых. По данным Министерства здравоохранения, в 2016 году вакцину КПК (от кори, краснухи, воспаления околоушной железы — паротита) получили только 45,5% детей. Но чтобы побороть эпидемию кори, уровень вакцинации должен доходить до 95%.

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Рост заболевания корью отчасти связан с нежеланием родителей делать детям прививки. Так, в 2016 году после получения прививки от коклюша, дифтерии и столбняка у почти трети детей в Днепропетровской области наблюдались повышение температуры, зуд и боль в ногах. Об этом говорилось в заявлении специализированной медико-санитарной части области. Эти случаи оказались настолько резонансными, что многие родители написали отказы от вакцинации своих детей.

Ещё одна проблема — элементарная нехватка препаратов, которая привела к сбоям графиков прививок. «В целом с вакцинами ситуация очень тревожная. Украина вовремя перечислила международным организациям деньги, но вакцины всё равно не были закуплены. Когда начали разбираться, оказалось, что Минздрав вовремя не дал заявки на вакцины. И всё закрыто, всё тайно», — пояснила Ольга Голубовская.

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Сейчас препараты доступны только тем, кто готов заплатить за них в частных клиниках. При этом стоимость одного укола — около 500 грн. ($18), и многие родители отказываются от вакцинации, поскольку не в состоянии её оплатить.

Не менее сложная ситуация складывается на Украине с туберкулёзом.

В нынешнем году, к примеру, в Одессе на 100 тыс. человек фиксируется 110 случаев заболевания этой болезнью, пишет журналистка Лили Хайд. «И эти цифры быстро увеличиваются. Туберкулёз тесно связан с миграцией, нестабильностью и бедностью, а контроль над этой передаваемой воздушно-капельным путём болезнью в текущем году обретает дополнительную значимость, поскольку Украина, получив безвизовый режим, пытается интегрироваться в ЕС», — пишет автор. В странах Западной Европы о туберкулёзе забыли ещё в начале XX века, тогда как на Украине ситуация лишь ухудшается.

По словам журналистки Politico, система борьбы с этим заболеванием не претерпела особых изменений с советских времён. «В её основе лежит лечение больных в стационарах, которое может длиться месяцами и даже годами. Проводится оно в туберкулёзных диспансерах и санаториях, которые часто размещаются в исторических зданиях, прежде очень красивых, но со временем обветшавших, нуждающихся в ремонте и совершенно не подходящих для современных форм лечения инфекционных заболеваний, да и для самих пациентов», — говорится в статье Лили Хайд.

Получить качественную диагностику и лечение на Украине могут только единицы, рассказал RT главврач одной из киевских больниц.

«Официально лечение бесплатное, но мы практически не получаем лекарств. Лечение опасных болезней может обойтись в 5—10 тыс. грн. ($178—360) за неделю-полторы, что часто является неподъёмной суммой для украинцев. Поэтому многие просят выписывать только самые основные и дешёвые препараты», — пояснил главврач.

Качественная диагностика требует обследования в частных клиниках, а за специализированные анализы приходится платить не менее 500—1 тыс. грн. ($18—36). Для сравнения: средняя заработная плата в стране, по данным Государственной службы статистики, составляет 7,3 тыс. грн. ($260) в месяц. Некоторые украинцы, не имеющие денег на лечение, не обращаются к медикам и вынуждены лечиться народными методами, признаёт собеседник RT.

Кроме того, в сельской местности профессиональных врачей практически нет, поэтому больным приходится ездить на консультации в областные центры, которые могут находиться в сотне километров от дома.

Палата для больных пневмонией, Украина, Львов

Reuters

© Vasily Fedosenko

В ближайшие несколько лет ситуация на Украине лишь ухудшится, рассказал RT источник в Министерстве здравоохранения. «Уровень жизни существенно не улучшится, а новая реформа и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун никак не решает вопрос с дефицитом вакцин. Проблема заключается и в том, что при высоком уровне миграции туберкулёз, СПИД и ботулизм могут попасть в страны ЕС. Им придётся давить на украинское правительство и обязать его бороться с эпидемиями в своей стране», — полагает специалист.

Неутешительным является и тот факт, что Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией в 2020 году планирует уйти из стран Восточной Европы. А это значит, что Украина останется без мощной поддержки со стороны известной на весь мир организации.

Беда не приходит одна

Украина страдает не только от эпидемии кори. Врачи также констатируют рост числа ВИЧ-инфицированных. По данным Минздрава, за десять месяцев нынешнего года на учёт поставили 14,7 тыс. человек, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. От болезни за этот период умерли 2,5 тыс. человек, что на 6,9% превышает показатели прошлого года.

«Ежегодно среди обследованных на ВИЧ на Украине примерно у 1% лиц этот диагноз подтверждается. В течение десяти месяцев 2017 года в стране ежедневно регистрировали 48 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, 24 случая заболевания СПИДом и 8 случаев смерти от СПИДа», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в 2017 году в стране было зафиксировано несколько смертей от болезней, которые практически не встречаются в странах ЕС.

К примеру, 15 августа в Киеве зарегистрирован случай смерти 40-летнего мужчины от лептоспироза — острой инфекционной болезни, которая характеризуется поражением печени, почек и мышц человека. А в период с 1 января по 15 ноября, по информации Центра по контролю и мониторингу заболеваний, было зарегистрировано 113 случаев заболевания ботулизмом, 11 человек впоследствии скончались.