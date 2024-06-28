«Орк думает, что общается со знакомым»: как корреспондент RT устраивался на работу в украинский кол-центр

RT изучил, как работает украинский центр скамеров — профессиональных мошенников, которые по указке кураторов и с помощью интернет-технологий вымогают у россиян деньги. Под видом соискателя корреспондент редакции откликнулся на вакансию такого киевского центра и узнал о «новом алгоритме разводки», внедряемом среди его сотрудников.

Скамеры — так называют людей, которые занимаются мошенничеством в интернете. Для их рекрутинга на Украине активно используют социальные сети. В частности, размещают объявления о вакансиях в специализированных Telegram-каналах для поиска работы. Такие цифровые «биржи труда» есть практически в каждом крупном городе, в Киеве в том числе.

На первый взгляд объявления мошенников трудно отличить от стандартного предложения работы в офисе. Но центры по найму скамеров обычно не оставляют телефонов для обратной связи. Возможность для связи одна — написать личное сообщение.

Подобное объявление в одном из киевских чатов оставила пользовательница по имени Елизавета. Работодатель обещал высокую зарплату и полный рабочий день. Под видом соискателя на неё откликнулся корреспондент RT. После коротких расспросов о возрасте, об образовании и опыте работы соискателя Елизавета сразу же пояснила, что заниматься придётся не продажами — «всё гораздо проще». Как уточнила девушка, чат-менеджеры требуются для работы «против страны-агрессора» в новом направлении, которое называется «ректорат».

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«Обманывать — безопасно»

Елизавета уточнила, что дистанционная занятость не рассматривается. Работать надо будет только из офиса после трёх-пяти дней обучения. «Представляетесь руководителем школы, банка или университета», — заявила она. По словам собеседницы RT, на пятидневную неделю на такой позиции обещают высокую по украинским меркам заработную плату — в среднем 47 тыс. гривен в месяц (около 100 тыс. рублей). По официальным данным, в 2023 году средняя заработная плата на Украине составила 17,4 тыс. гривен.

Выплаты, как утверждает девушка, производят еженедельно. Итоговый заработок формируется из гарантированной ставки размером 20 тыс. гривен и процента. Скамер, по словам Елизаветы, забирает 15% с каждого «удачного звонка» — от суммы, на которую удалось обмануть жертву.

Обманывать россиян «абсолютно безопасно — проблем со спецслужбами и полицией не будет», подчёркивает наниматель. Однако трудоустройство в центре неофициальное, и помощи «в решении проблем с мобилизацией» мошенники не оказывают. При хорошей работе соискатель сможет «закрыть этот вопрос самостоятельно», отметила Елизавета, предположительно, имея в виду дачу взятки должностному лицу.

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Кто на первой базе

«Ректорат» — новая мошенническая схема, состоящая из нескольких этапов. Первый — сбор данных, или, как говорят сами мошенники, «поиск базы». Далее — переписка с жертвой, затем телефонный разговор. Финальная стадия при успешном проведении остальных — вывод средств. Важная особенность: каждым этапом занимается отдельный человек.

Елизавета сообщила, что их центр «имеет обширную базу данных россиян», а своих жертв скамеры именуют «орками». «Начинаем с поиска базы, то есть организации, в которой работает орк. У нас есть программа, через которую вы можете узнать полную информацию о человеке, которому будете писать», — уточнила Елизавета. Что это за программа, девушка не пояснила, но речь, вероятно, идёт об агрегаторе баз данных, которые ранее попали в открытый доступ.

Схема под названием «Ректорат» была придумана украинцами и используется всего несколько месяцев, но, судя по количеству обращений в правоохранительные органы, её жертвами уже стали многие россияне. Как выяснил корреспондент RT, при выборе жертвы в приоритете люди старшего возраста: их проще обмануть. Также лакомый кусочек — менеджмент организаций. Но не самый топ: с ними сложнее.

«Вы обращаетесь к орку от имени директора. Сообщаете, что в организации, где он работает, происходят сейчас проверки. После этого передаёте эту переписку и контракт на звонящего, который и будет делать прозвон», — поясняет Елизавета.

По её словам, с одной организации можно «взять» не одного человека, а сразу нескольких. «Больше шансов заработать», — объяснила суть подхода девушка.

Серьёзные последствия

Для переписки с жертвой могут использоваться социальные сети и мессенджеры. Аккаунт, с которого мошенники связываются с жертвой, как правило, фальшивый. Алгоритм прост и эффективен: создаётся клон страницы руководителя или знакомого жертвы. В отдельных случаях взламывается настоящий аккаунт. Этим занимаются программисты кол-центра.

Главная задача первого этапа — напугать жертву непредвиденными обстоятельствами и серьёзными последствиями. К примеру, угрозой потери работы или крупной суммы, возбуждения уголовного дела или даже сразу лишения свободы.

«Переписка отнимает около 15 минут рабочего времени в расчёте на одну жертву. Орк изначально думает, что общается со знакомым ему человеком. При этом переписка формальная. Только информирование — и всё», — объяснила Елизавета.

Относительно новой темой запугивания стало так называемое финансирование ВСУ, когда жертве сообщают, что её счета хотят взломать и отправить все деньги в виде пожертвования украинской армии. Собеседника убеждают, что после такого его могут обвинить по тяжкой уголовной статье и он в итоге надолго сядет в тюрьму.

Далее в переписке мошенники сообщают жертве, что можно уладить проблемы или по крайней мере минимизировать их последствия. Если «орк» достаточно напуган, его контакт передают партнёру-мошеннику, который созванивается с жертвой и решает проблему «мирным путём». Он, в частности, поясняет, что для решения проблемы необходимо перевести деньги на «безопасный счёт». После пояснений критичности ситуации разговор переключают на готового исправить положение «сотрудника правоохранительных органов».

Когда все инструкции мошенников выполнены, начинается третья, техническая часть разводки — вывод полученных средств. По итогам общения менеджер Елизавета пригласила корреспондента RT на основное собеседование в офис. Оставила свой номер и адрес в Киеве. По сведениям корреспондента, этот кол-центр расположен в одном из киевских бизнес-центров, на улице Деловой, 5. На этом общение с Елизаветой завершилось.

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Мобильный офис

Офисы телефонных мошенников в Киеве всё чаще открывают в больших торговых и офисных центрах, подчёркивая их социальную значимость. На условиях анонимности RT пообщался с украинцем, которого приглашали на работу программистом. На собеседовании он обнаружил, что попал не в IT-компанию, а в кол-центр.

«Офис в бизнес-центре. Вывеска серьёзная. Внутри много помещений, отделы, подотделы. Когда выяснилось, что нужно делать, — отказался», — сообщил собеседник. Как оказалось, украинцу всё же предложили работать по профилю, только в формате разводок: писать программный код для помогающих мошенникам ботов.

Кол-центры иногда переезжают, закрываются, открываются снова. Так, собеседник рассказал RT, что в этом году в Днепре закрылся крупный офис мошенников, но только из-за того, что рядом упала ракета. По его словам, «бизнес» простаивал недолго. Офис и сотрудников перевезли в город Хмельницкий, где его деятельность продолжилась.

Но не всегда целью скамеров становятся только деньги. Известны случаи, когда после перевода средств жертве обещали вернуть часть денег в обмен на выполнение какого-либо задания. Пользуясь шоковым состоянием человека, потерявшего все накопления, ему предлагали совершить поджог или диверсию. После совершения преступления жертва оставалась без денег, но с уголовной статьёй.

Как это происходит, мы ранее подробно разбирали в расследовании работы украинских Центров информационно-психологических операций. Тогда на условиях анонимности RT удалось пообщаться с действующим сотрудником одного из украинских ЦИПсО. По его словам, при подготовке психологических атак также работает целая группа, действуя по чётким алгоритмам.



