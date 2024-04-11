Нарушена работа предприятий ВПК, сорвана переброска резервов: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины

Российские войска в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, в результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности и сорвана переброска резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

В Минобороны России заявили о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской нефтегазовой отрасли и энергетики.

Как уточнили в ведомстве, удар был выполнен ночью, все назначенные объекты поражены. В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности и сорвана переброска резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

В субботу, 6 апреля, в оборонном ведомстве также заявили о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимавшимся производством и ремонтом бронетанковой и автомобильной техники, беспилотников, а также по военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наёмников.

Ситуация на линии соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Кругляковка (Харьковская область) и Серебрянка (ДНР).

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Противник потерял до 35 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США, 152-мм САУ «Акация», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское (ДНР).

По оценкам МО РФ, украинская сторона потеряла до 520 военнослужащих, а также три бронетранспортёра и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 24, 47, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Первомайское, Новокалиново, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи (ДНР).

ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, а также два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм САУ Krab польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм САУ «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах н. п. Урожайное и Макаровка (ДНР).

Противник потерял до 105 военнослужащих, а также три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Лобковое (Запорожская область) и Никополь (Днепропетровская область).

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, а также пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм буксируемую гаубицу «Гиацинт-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили ряд объектов, среди которых три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125. Кроме того, в 112 районах поражены живая сила и техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили 266 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.