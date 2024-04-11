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МО заявило об уничтожении трёх складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

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Артиллерия, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения украинской армии, передаёт Минобороны Российской Федерации.
МО заявило об уничтожении трёх складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
  • РИА Новости

Также была выведена из строя установка зенитного ракетного комплекса С-125.

Нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 112 районах.

Кроме того, ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины.

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