Групповым ударом: ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, ремонтировавшие военную технику

Предприятия ВПК Украины, которые осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, а также беспилотников, поражены в ходе группового удара в ночь на 6 апреля, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар попали военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наёмников. Кроме того, под Харьковом уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства.

В ночь на 6 апреля Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, а также беспилотников.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, огневому поражению также подверглись военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наёмников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в районе города Харькова уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 205 украинских БПЛА, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, а также шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах н. п. Синьковка и Берестовое (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24, 28 и 53-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое (ДНР) и Белогоровка (ЛНР). К тому же отражены две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ неподалёку от н. п. Раздоловка (ДНР).

ВСУ на этом участке фронта потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155-мм гаубицу М777 производства США, четыре 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 100-мм противотанковую пушку «Рапира», а также полевой склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 24, 47 и 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Новгородское, Новокалиново, Первомайское и Бердычи (ДНР).

Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР).

Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле н. п. Работино (Запорожская область) и Ивановка (Херсонская область). Противник потерял до 35 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30.