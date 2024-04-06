Минобороны: ВС России поразили две установки ЗРК SAMP-T под Харьковом

Российские бойцы уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства в районе Харькова.

Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Также российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

Кроме того, ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.