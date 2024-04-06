Минобороны: ВС России поразили две установки ЗРК SAMP-T под Харьковом
Российские бойцы уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства в районе Харькова.
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Также российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.
Кроме того, ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.
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