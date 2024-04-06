ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам и пунктам дислокации наёмников.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами», — указывается в сводке ведомства.

Уточняется, что удара подверглись предприятия ВПК Украины, которые создавали и ремонтировали военную технику и беспилотники, а также военные аэродромы и пунктам дислокации наёмников.

По данным министерства, все назначенные объекты были поражены в результате удара.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что российские военные с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 ударов высокоточным оружием.