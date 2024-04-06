RT в Telegram
Подпишись

ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам и пунктам дислокации наёмников.
ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
  • РИА Новости

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами», — указывается в сводке ведомства.

Уточняется, что удара подверглись предприятия ВПК Украины, которые создавали и ремонтировали военную технику и беспилотники, а также военные аэродромы и пунктам дислокации наёмников.

По данным министерства, все назначенные объекты были поражены в результате удара.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что российские военные с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 ударов высокоточным оружием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить