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ВСУ потеряли до 520 солдат на Донецком направлении за сутки

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Украинские войска потеряли до 520 военных на Донецком направлении за сутки, сообщили в Минобороны России.
ВСУ потеряли до 520 солдат на Донецком направлении за сутки
  • РИА Новости

«ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортёра и четыре автомобиля... Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике... ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

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