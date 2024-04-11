ВСУ потеряли до 520 солдат на Донецком направлении за сутки
- РИА Новости
«ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три бронетранспортёра и четыре автомобиля... Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике... ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.