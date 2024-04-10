Уничтожена база с 32 гаубицами Д-20: в МО РФ заявили о поражении центра хранения вооружения ВСУ и цехов сборки БПЛА
МО РФ: в зоне СВО уничтожены база хранения вооружения ВСУ и два цеха сборки БПЛА
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили за сутки ряд целей в зоне проведения специальной военной операции.
В частности, была уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися там 32 гаубицами Д-20 калибра 152 мм.
Также были поражены два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 172 украинских беспилотника, три авиационные управляемые бомбы HAMMER производства Франции и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Обстановка на линии соприкосновения
Также в регулярной сводке МО о ходе проведения СВО сообщается, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Григоровка (ДНР).
Противник потерял до 20 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм САУ «Гвоздика», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота».Также на russian.rt.com Премьер Испании: ВСУ придётся отступить, если помощь Киеву не увеличат
На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 22, 28, 67, 93, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка (ДНР).
Наряду с этим отражены четыре контратаки формирований 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах н. п. Выемка, Победа и Красногоровка (ДНР). По оценкам российской стороны, ВСУ потеряли здесь до 360 человек, два бронетранспортёра М113 производства США и пять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, 122-мм САУ «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи (ДНР).
Противник потерял до 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм САУ «Гвоздика».
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР). Также отражены две контратаки противника в районе н. п. Никольское (ДНР).
Противник за сутки потерял здесь до 115 человек, три пикапа, 122-мм САУ «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».
На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область), Михайловка и Ивановка (Херсонская область).
По данным МО, украинские войска потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».