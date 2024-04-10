RT в Telegram
Подпишись

WSJ: американские БПЛА на Украине работают не так хорошо, как другие системы

Короткая ссылка
Беспилотники американского производства на Украине работают не так хорошо, как другие системы, так как они не способны преодолеть российские радиоэлектронные помехи и технологии отключения GPS.
WSJ: американские БПЛА на Украине работают не так хорошо, как другие системы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного директора разработчика дронов Skydio Адама Брая.

«Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы», — сказал он.

Автор статьи также отметил, что американские дроны часто не могут летать на заявленные расстояния.

Ранее сообщалось, что российские специалисты нашли в БПЛА ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить