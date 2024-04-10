WSJ: американские БПЛА на Украине работают не так хорошо, как другие системы

Беспилотники американского производства на Украине работают не так хорошо, как другие системы, так как они не способны преодолеть российские радиоэлектронные помехи и технологии отключения GPS.

Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного директора разработчика дронов Skydio Адама Брая.

«Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы», — сказал он.

Автор статьи также отметил, что американские дроны часто не могут летать на заявленные расстояния.

Ранее сообщалось, что российские специалисты нашли в БПЛА ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA.