WSJ: американские БПЛА на Украине работают не так хорошо, как другие системы
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Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного директора разработчика дронов Skydio Адама Брая.
«Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы», — сказал он.
Автор статьи также отметил, что американские дроны часто не могут летать на заявленные расстояния.
Ранее сообщалось, что российские специалисты нашли в БПЛА ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA.