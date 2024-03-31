Российские специалисты нашли в БПЛА ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA

Российские специалисты обнаружили в трофейных FPV-дронах Вооружённых сил Украины аккумуляторы, применяемые NASA в марсианской программе.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA», — сказал собеседник агентства.

Кузякин предположил, что первые такие дроны украинские войска собирали при помощи американских специалистов.

Он добавил, что эти батареи были установлены с расчётом на то, что FPV-дроны будут применяться зимой при отрицательных температурах.

Ранее Кузякин рассказал, что в России создали FPV-дрон «Джокер-10», который взрывается при попадании к противнику.