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Российские специалисты нашли в БПЛА ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA

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Российские специалисты обнаружили в трофейных FPV-дронах Вооружённых сил Украины аккумуляторы, применяемые NASA в марсианской программе.
Российские специалисты нашли в БПЛА ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA
  • Gettyimages.ru

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA», — сказал собеседник агентства. 

Кузякин предположил, что первые такие дроны украинские войска собирали при помощи американских специалистов. 

Он добавил, что эти батареи были установлены с расчётом на то, что FPV-дроны будут применяться зимой при отрицательных температурах. 

Ранее Кузякин рассказал, что в России создали FPV-дрон «Джокер-10», который взрывается при попадании к противнику.

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