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В России создали взрывающийся при попадании к противнику дрон «Джокер-10»

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Гендиректор предприятия-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что в России создали FPV-дрон «Джокер-10», который взрывается при попадании к противнику.

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что из-за растущих потребностей фронта в России стали делать беспилотники семейства «Джокер».

«Последняя на сегодняшний день модель «Джокера» — «Джокер-10», — рассказал Кузякин.

Он отметил, что БПЛА оснащён гибернатором, который позволяет физически включать и выключать дрон на расстоянии — то есть не просто включать и выключать моторы, а обесточить устройство полностью.

По его словам, дрон уже используется в зоне спецоперации.

Ранее стало известно, что научно-производственное объединение «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000 для защиты бронетехники и автотранспорта.

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