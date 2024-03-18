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«Кайсант» разработал станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

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Научно-производственное объединение «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000 для защиты бронетехники и автотранспорта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора по развитию предприятия Алёну Баландину.

По её словам, компания разработала подавитель FPV-дронов купольного типа К-1000, который предназначен для установки на транспорт.

Эта система выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит 2 кг, добавила она.

В конце февраля глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск самолётов МС-21 могут начать в России в 2025—2026 годах.

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