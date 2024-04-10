ВС России уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров украинской армии.
- РИА Новости
Об этом говорится в свежей сводке Минобороны России.
Также была поражена живая сила и военная техника противника в 128 районах.
Помимо этого, ведомство заявило об уничтожении двух цехов сборки украинских БПЛА.
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