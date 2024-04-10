ВС России уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров украинской армии.

Об этом говорится в свежей сводке Минобороны России.

Также была поражена живая сила и военная техника противника в 128 районах.

Помимо этого, ведомство заявило об уничтожении двух цехов сборки украинских БПЛА.