Минобороны России заявило об уничтожении двух цехов сборки украинских БПЛА
Российские военнослужащие уничтожили два цеха сборки украинских беспилотных летательных аппаратов, передаёт Минобороны России.
- РИА Новости
Кроме того, российская армия поразила базу хранения вооружения и снарядов противника с 32 152-мм гаубицами Д-20.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Синьковки и Тернов.
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