Минобороны России заявило об уничтожении двух цехов сборки украинских БПЛА

Российские военнослужащие уничтожили два цеха сборки украинских беспилотных летательных аппаратов, передаёт Минобороны России.

Кроме того, российская армия поразила базу хранения вооружения и снарядов противника с 32 152-мм гаубицами Д-20.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Синьковки и Тернов.