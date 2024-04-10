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Минобороны России заявило об уничтожении двух цехов сборки украинских БПЛА

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Российские военнослужащие уничтожили два цеха сборки украинских беспилотных летательных аппаратов, передаёт Минобороны России.
Минобороны России заявило об уничтожении двух цехов сборки украинских БПЛА
  • РИА Новости

Кроме того, российская армия поразила базу хранения вооружения и снарядов противника с 32 152-мм гаубицами Д-20.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Синьковки и Тернов.

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