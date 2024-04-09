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МО: ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Синьковки и Тернов

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Подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение ВС Украины в районах населённых пунктов Синьковка и Терны ДНР.
МО: ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Синьковки и Тернов
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

Как сказано в сводке ведомства, российские военные нанесли огневое поражение Вооружённым силам Украины в районах населённых пунктов Синьковка и Терны ДНР.

Потери ВСУ на Купянском направлении при этом: до 25 военнослужащих, 155-мм гаубица М777, два автомобиля, 105-мм орудие М119 американского производства, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли более 480 военнослужащих на Донецком направлении.

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