Подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение ВС Украины в районах населённых пунктов Синьковка и Терны ДНР.

Как сказано в сводке ведомства, российские военные нанесли огневое поражение Вооружённым силам Украины в районах населённых пунктов Синьковка и Терны ДНР.

Потери ВСУ на Купянском направлении при этом: до 25 военнослужащих, 155-мм гаубица М777, два автомобиля, 105-мм орудие М119 американского производства, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли более 480 военнослужащих на Донецком направлении.