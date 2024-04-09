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МО: ВСУ за сутки потеряли более 480 военнослужащих на Донецком направлении

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Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении составили более 480 военнослужащих, заявили в Минобороны России.
МО: ВСУ за сутки потеряли более 480 военнослужащих на Донецком направлении
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Как отмечается в сводке ведомства, украинская армия потеряла на данном направлении более 480 военнослужащих, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, семь автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие L119 британского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и 122-мм гаубицу Д-30.

Также в ведомстве сообщили, что российские военные отразили четыре контратаки ВС Украины в районе Красного ДНР.

Кроме того, российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

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