Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи», — сказано в сводке ведомства.

Уточняется, что ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад украинской армии в районах Белогоровки ЛНР, Константиновки, Селидово и Часова Яра ДНР.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные запеленговали группу англоговорящих диверсантов в селе Синьковка под Купянском. По ним нанесли удар из гаубицы, после чего в радиоэфире противника появились призывы о помощи и эвакуации.