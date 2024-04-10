Премьер Испании: ВСУ придётся отступить, если помощь Киеву не увеличат

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что украинской армии, возможно, придётся отступить этой весной, если Киеву не увеличат военную помощь.

Он подчеркнул, что испанские власти поддерживают запуск программы развития безопасности и укрепление европейской промышленности, передаёт ТАСС.

«Целью не является эскалация конфликта или превращение европейской экономики в военную. Нам необходимо усилить наш потенциал сдерживания», — добавил Санчес.

Кроме того, он отметил, что всегда призывал союзников «избегать словесной эскалации» украинского конфликта.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что ВСУ могут оставить Харьков в 2024 году.