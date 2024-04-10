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Премьер Испании: ВСУ придётся отступить, если помощь Киеву не увеличат

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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что украинской армии, возможно, придётся отступить этой весной, если Киеву не увеличат военную помощь.
Премьер Испании: ВСУ придётся отступить, если помощь Киеву не увеличат
  • AP

Он подчеркнул, что испанские власти поддерживают запуск программы развития безопасности и укрепление европейской промышленности, передаёт ТАСС.

«Целью не является эскалация конфликта или превращение европейской экономики в военную. Нам необходимо усилить наш потенциал сдерживания», — добавил Санчес.

Кроме того, он отметил, что всегда призывал союзников «избегать словесной эскалации» украинского конфликта.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что ВСУ могут оставить Харьков в 2024 году.

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