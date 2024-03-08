Политолог Бортник: ВСУ могут оставить Харьков в 2024 году

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник выразил предположение в интервью журналистке Наталье Власовой, что постепенное отступление ВСУ в 2024 году может привести к потере Харькова.

Об этом информирует РИА Новости.

«Ближайшие месяцы... Харькову ничего существенного не угрожает, но в будущем — да», — сказал политолог.

При этом он отметил, что ВС Украины будут вынуждены весь этот год отступать, если не получат западную военную помощь, прежде всего американскую.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что территории по обоим берегам Днепра являются частью исторических границ России.

Также украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что Запад не может допустить потерю Украиной Одессы, так как это будет означать полную победу России.