Медведев: территории по обоим берегам Днепра — часть исторических границ России
«Наше геостратегическое пространство неразделимо ещё со времён древнерусского государства и движения торговых караванов из варяг в греки. У нас общий язык, общая религия, общее представление о повседневном привычном укладе жизни человека, поэтому это неотъемлемая часть святого для каждого из нас пространства», — подчеркнул Медведев.
Как отметил зампред Совбеза, чужой земли России не надо, но своей она не отдаст.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону ранее отметил, что Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело. Он также подчеркнул, что Одесса — это русский город, все об этом хорошо знают. Глава государства подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, это русские исторические территории.