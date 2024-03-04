Территории по обоим берегам Днепра — это неотъемлемая часть российских исторических стратегических границ, все попытки «отрезать» их, насильственно изменить обречены, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание».

«Наше геостратегическое пространство неразделимо ещё со времён древнерусского государства и движения торговых караванов из варяг в греки. У нас общий язык, общая религия, общее представление о повседневном привычном укладе жизни человека, поэтому это неотъемлемая часть святого для каждого из нас пространства», — подчеркнул Медведев.

Как отметил зампред Совбеза, чужой земли России не надо, но своей она не отдаст.

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону ранее отметил, что Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело. Он также подчеркнул, что Одесса — это русский город, все об этом хорошо знают. Глава государства подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, это русские исторические территории.