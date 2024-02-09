Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело, напомнил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Во время беседы с журналистом президент высказался об истории Российского государства. Он, в частности, напомнил, что во время формирования Советского Союза большевики создали советскую Украину, которая до сих пор не существовала, при этом Владимир Ленин настоял на том, чтобы республики имели право выходить из состава СССР.

Ранее президент отмечал, что Одесса — это русский город, все об этом хорошо знают. Глава государства подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, это русские исторические территории.