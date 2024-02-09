Путин: Причерноморье никогда не имело никакого исторического отношения к Украине
Во время беседы с журналистом президент высказался об истории Российского государства. Он, в частности, напомнил, что во время формирования Советского Союза большевики создали советскую Украину, которая до сих пор не существовала, при этом Владимир Ленин настоял на том, чтобы республики имели право выходить из состава СССР.
Ранее президент отмечал, что Одесса — это русский город, все об этом хорошо знают. Глава государства подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, это русские исторические территории.