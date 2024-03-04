Медведев: России чужой земли не надо, но своей она не отдаст

Российским оппонентам нужно зарубить на носу: чужой земли нам не надо, но своей Россия не отдаст, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев.

«Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда, так было, и так будет. Наша история это доказала уже не раз», — цитирует его РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее в ходе послания Федеральному собранию назвал заявления Запада о якобы намерении России напасть на Европу бредом.

До этого польский президент Анджей Дуда заявил, что не верит в возможность нападения России на Польшу. По его словам, на «сильных» не нападают.