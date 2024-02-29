Путин назвал заявления Запада о якобы намерении России напасть на Европу бредом

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию назвал заявления Запада о якобы намерении России напасть на Европу бредом.

«Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, ну просто несут бред какой-то», — сказал Путин.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что не верит в возможность нападения России на Польшу. По его словам, на «сильных» не нападают.

RT ведёт прямую трансляцию.